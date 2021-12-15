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1 час назад

В Москве прошло общее собрание РАН

В Москве под председательством президента РАН Александра Сергеева прошло общее Собрание академии. Главной темой стала пандемия COVID-19. Заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин передал собравшимся членам РАН приветствие Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

В Москве прошло общее собрание РАН
Фото: Роман ЩербенковРоман Щербенков

"Мы крайне благодарны и очень высоко ценим то дружеское и деловое отношение, которое сформировано между структурами Российской академии наук и Постоянного Комитета Союзного государства", - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Алексей Кубрин, в свою очередь, обратил внимание участников Собрания на необходимость разработки стратегии развития науки и техники Союзного государства.

На Собрании выступили глава минобрнауки Валерий Фальков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, президент РАО Ольга Васильева. В течение двух дней работы были представлены 40 научных докладов ведущих специалистов, в том числе зарубежных. Магистральная тема сообщений - "Роль науки в преодолении пандемий и посткризисном развитии общества", включая экономические, социальные, психологические и другие аспекты.

Наука и техника,Валерий Фальков,Алексей Кубрин,Александр Сергеев,Дмитрий Мезенцев,Анна Попова,Вероника Скворцова,Ольга Васильева,Федеральное медико-биологическое агентство,Минобрнауки,РАН,Роспотребнадзор,
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