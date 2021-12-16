Открыты новые четыре экзопланеты-гиганта

Международная группа астрономов обнаружила четыре новых гигантских экзопланеты размером с Юпитер. Планеты были выявлены транзитным методом с помощью наземных телескопов фотометрического обзора HATSouth и получили обозначения HATS-74Ab, HATS-75b, HATS-76b и HATS-77b. Звезды, вокруг которых вращаются газовые гиганты, относятся к М- (красные звезды) и К-карликам (оранжевые). Об открытии сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Хотя размер планеты HATS-74Ab сравним с Юпитером, она примерно на 46 процентов массивнее самой большой планеты Солнечной системы. Она вращается вокруг своей звезды каждые 1,73 дня на расстоянии 0,024 астрономических единиц (а.е.) от нее и имеет равновесную температуру 895 кельвинов (К). Возраст родительской звезды составляет около 11 миллиардов лет, ее радиус составляет примерно 0,57 радиуса Солнца, масса около 0,6 массы Солнца и имеет эффективную температуру 3777 К. Система расположена в 934 световых годах от Земли.

HATS-75b является самой маленькой и наименее массивной экзопланетой (0,88 радиуса Юпитера и 0,49 массы Юпитера). Ее орбитальный период равен приблизительно 2,79 дня, а расстояние от родительской звезды — 0,032 а.е. Самой звезде, которая находится в 637 световых годах от Земли, насчитывается почти 15 миллиардов лет. Третья экзопланета — HATS-76b — обращается вокруг звезды каждые 1,94 дня на расстоянии 0,026 а.е. от нее и является самой горячей планетой из четырех с равновесной температурой 939,8 К. Она удалена от Земли на 1271 световых лет.