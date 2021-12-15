В WhatsApp произошел массовый сбой

Пользователи WhatsApp по всему миру жалуются, что мессенджер перестал открываться на iPhone, сообщает портал AppleInsider.

Владельцы iPhone отмечают, что WhatsApp "вылетает" при запуске, не позволяя пользователям войти, ответить на сообщение или получить доступ к контактам. Проблема возникает на iPhone в стабильной версии приложения, в WhatsApp Beta и даже WhatsApp Business.

Изначально пользователи подозревали, что проблема связана с обновлением iOS 15.2, выпущенным во вторник. Но часть владельцев iPhone, столкнувшаяся с "вылетами" отмечает, что не может запустить мессенджер на старых версиях мобильной операционной системы. На данный момент причина сбоя остается неизвестной.

Портал AppleInsider не смог воспроизвести сбой при открытии и предположил, что проблема связана не с iOS 15.2, а с серверами Facebook.