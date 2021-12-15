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1 час назад

В WhatsApp произошел массовый сбой

Пользователи WhatsApp по всему миру жалуются, что мессенджер перестал открываться на iPhone, сообщает портал AppleInsider.

В WhatsApp произошел массовый сбой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Владельцы iPhone отмечают, что WhatsApp "вылетает" при запуске, не позволяя пользователям войти, ответить на сообщение или получить доступ к контактам. Проблема возникает на iPhone в стабильной версии приложения, в WhatsApp Beta и даже WhatsApp Business.

Изначально пользователи подозревали, что проблема связана с обновлением iOS 15.2, выпущенным во вторник. Но часть владельцев iPhone, столкнувшаяся с "вылетами" отмечает, что не может запустить мессенджер на старых версиях мобильной операционной системы. На данный момент причина сбоя остается неизвестной.

Портал AppleInsider не смог воспроизвести сбой при открытии и предположил, что проблема связана не с iOS 15.2, а с серверами Facebook.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что в WhatsApp добавят новую возможность.

Наука и техника,Интернет,Газета.Ru,
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