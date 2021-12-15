Раскрыты плачевные последствия влияния коронавируса на мозг

Главный психиатр российского Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе в интервью РБК назвал основные проявления постковидного синдрома.

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По словам врача, вначале человек не замечает симптомов заболевания. В большинстве случаев у пациентов нет жалоб, но на самом деле он «неправильно оценивает свои функции». Например, у спортсменов может возникать одышка уже через несколько минут интенсивных занятий, что до болезни не наблюдалось.

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Также у переболевших коронавирусной инфекцией может появиться частичная одышка или чрезмерная раздражительность, а также ряд других нарушений, по совокупности которых специалисты пришли к вводу, что COVID-19 «каким-то образом воздействует на мозг — условно говоря, проникает» в него.

Психиатр также рассказал, что специалисты обнаружили нарушение гематоэнцефалического барьера во время заболевания коронавирусной инфекцией. Это значит, что барьер, который не дает некоторым веществам из крови попасть в мозг, ослабевает, что может привести к плачевным последствиям.

"Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связано, это без всякого сомнения". Зураб Кекелидзе, главный психиатр Минздрава России.

Психиатр также рассказал, что специалисты обнаружили нарушение гематоэнцефалического барьера во время заболевания коронавирусной инфекцией. Это значит, что барьер, который не дает некоторым веществам из крови попасть в мозг, ослабевает, что может привести к плачевным последствиям.

Проявление постковидного синдрома

Одним из наиболее опасных проявлениий последствий коронавируса эксперты назвали нарушение свертываемости крови. По словам врача-гематолога высшей категории Дианы Ким, такое осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после коронавируса. Прежде всего, в зоне повышенного риска, по ее словам, находятся люди, у которых до COVID-19 были проблемы с сосудами, но не защищены от него и молодые люди и подростки.

Также в число физиологических проявлений постковидного синдрома вошли, в частности, ревматологические заболевания. Об этом сообщил заслуженный российский врач, доктор медицинских наук, хирург, профессор Владимир Вторенко.

"Есть системные заболевания ревматологические, есть поражения центральной нервной системы, поражения легких. Я думаю, что мы, даже расставшись с массовым инфекционным началом COVID, останемся с постковидными осложнениями". Владимир Вторенко, доктор медицинских наук, хирург, профессор.

Кроме того, постковидный синдром приводит к преждевременному старению. По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой, COVID-19 провоцирует развитие процессов в организме человека, которые характерны для старения, а также ускоряет их.

Как рассказала дерматолог и трихолог Юлия Галлямова, зачастую у перенесших коронавирус пациентов встречается достаточно много постковидных симптомов, проявляющихся на коже. Помимо этого, у многих выпадают волосы, ломаются или отслаиваются ногти, наблюдается тяжелое акне и появляются внезапные аллергические реакции, которых раньше у пациентов не отмечалось.

Проявление у детей

Среди детей постковидному синдрому наиболее подвержены дети в возрасте до года и те, кто имеет неинфекционные хронические заболевания, а также дети с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями иммунной системы и с сахарным диабетом. Об этом сообщила консультант телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова.

По словам врача-инфекциониста, главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, неприятные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром (МВС), могут проявляться у детей спустя недели после выздоровления.

"Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания". Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь».

Для МВС, отмечает врач, характерны быстрое появление лихорадки с повышение температурой тела до 38,5, которая плохо сбивается жаропонижающими препаратами, а также симптомы интоксикации. Также у половины пациентов появляются различные варианты сыпи, увеличиваются лимфоузлы и снижается артериальное давление.

Однако наибольшую опасность при заражении коронавирусом для детей представляет пересечение COVID-19 и других болезней. В таком случае, предупреждает главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр Сергей Токарев, это может привести к летальному исходу.

Он пояснил, что прочие вирусные заболевания в организме ребенка, например, коклюш или корь, могут спровоцировать запуск каскада системных воспалительных ответов с поражением органов, в том числе сердечно-сосудистой системы, центральной нервной, органов дыхания.