Амнезия и раздражительность: COVID-19 губит мозг

COVID-19 оказывает влияние на центральную нервную систему человека, заявил главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. Среди основных проявлений постковидного синдрома специалист назвал нарушение памяти, раздражительность, а также одышку. На эти же симптомы указывали и иностранные ученые.

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Постковидный синдром может проявляться у человека в виде нарушения мозговых функций, сообщил главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

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"Первое - это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто пациент неправильно оценивает свои функции", — приводит слова врача РБК.

Так, у переболевших COVID-19 могут наблюдаться чрезмерная раздражительность и частичная амнезия, когда они забывают разные слова.

"Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связано, это без всякого сомнения", — констатировал Кекелидзе.

По его словам, на примере спортсменов можно увидеть, что после перенесенного коронавируса у человека порой возникает одышка. Изначально переболевший атлет этого не понимает, но с возобновлением тренировочного процесса замечает, что после нескольких минут интенсивных занятий одышка появляется, чего не было до перенесенного заболевания. О негативном влиянии COVID-19 на мозг ранее говорили и другие российские ученые.

Директор НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН, академик РАН Николай Бохан заявил РИА "Новости", что у пациентов, которые были подключены к ИВЛ, после выздоровления наблюдались такие когнитивные симптомы, как нарушение памяти и внимания, а также снижение скорости речи и обработки информации. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев подчеркивал, что нарушения при постковидном синдроме могут быть самыми разными, поскольку вирус может влиять на любой орган человек.

Наиболее часто у переболевших, тем не менее, наблюдались слабость, спутанное сознание, нарушение памяти и отсутствие ясности в голове. Это может продолжаться до трех месяцев, рассказывал он РБК.

С мнением о способности COVID-19 воздействовать на головной мозг согласны и зарубежные медицинские специалисты.

Заместитель директора Центра передового опыта в области нейрокритической медицины имени Джона Хопкинса, доктор Роберт Стивенс отслеживал случаи влияния коронавируса на мозг в больнице Хопкинса и заметил, что наиболее часто больные или перенесшие COVID спутаны в сознании и имеют проблемы с фокусировкой, а также подвержены изменениям в поведении.

"По моим оценкам, как минимум половина пациентов, которых я наблюдаю в отделениях COVID-19, имеют неврологические симптомы", – цитирует его hopkinsmedicine.org.

Профессор неврологии Стэнфордского университета Тони Висс-Корай в своей научной работе, опубликованной в журнале Nature, написал, что до трети людей, инфицированных SARS-CoV-2, жалуются на "туман в голове", проблемы с памятью и утомляемость. Эти симптомы остаются с ними на протяжении длительного времени после того, как они выздоровели.