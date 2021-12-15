В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

Американский зонд Parker впервые «коснулся» Солнца

Солнечный зонд НАСА Parker впервые «коснулся» Солнца: аппарат начал движение в солнечной короне, сообщило американское космическое ведомство.

Американский зонд Parker впервые «коснулся» Солнца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Впервые в истории космический корабль коснулся Солнца. Солнечный зонд НАСА Parker теперь находится в верхних слоях атмосферы Солнца – его короне, замерив частицы и магнетические поля в нем», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА.

В ведомстве в связи со входом аппарата в солнечную корону заявили, что это «является новым крупным этапом его миссии и гигантским шагом в изучении Солнца».

«Также, как высадка (человека) на Луну позволила ученым понять, как она формировалась, касание материала, из которого состоит Солнце, поможет ученым получить критически важную информацию о ближайшей к нам звезде и ее влиянии на нашу солнечную систему», – выразили уверенность в НАСА.

Напомним, аппарат Parker Solar Probe, названный в честь астрофизика Юджина Паркера, стартовал с Земли в августе 2018 года, в ноябре того же года зонд успешно сблизился с Солнцем до расстояния в 24 млн километров и передал первый сигнал на Землю. Он стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios второй рекорд в 26 млн миль (41,8 млн километров).

Наука и техника,Юджин Паркер,NASA,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители