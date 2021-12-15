Американский зонд Parker впервые «коснулся» Солнца

В ведомстве в связи со входом аппарата в солнечную корону заявили, что это «является новым крупным этапом его миссии и гигантским шагом в изучении Солнца».

«Также, как высадка (человека) на Луну позволила ученым понять, как она формировалась, касание материала, из которого состоит Солнце, поможет ученым получить критически важную информацию о ближайшей к нам звезде и ее влиянии на нашу солнечную систему», – выразили уверенность в НАСА.

Напомним, аппарат Parker Solar Probe, названный в честь астрофизика Юджина Паркера, стартовал с Земли в августе 2018 года, в ноябре того же года зонд успешно сблизился с Солнцем до расстояния в 24 млн километров и передал первый сигнал на Землю. Он стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios второй рекорд в 26 млн миль (41,8 млн километров).