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1 час назад

Ученые открыли новый вид опоссумов в Панаме

Новый вид мышиных опоссумов открыли ученые из Американского музея естественной истории, Сиенского колледжа и Музея Белла при университете Миннесоты в Панаме.

Ученые открыли новый вид опоссумов в Панаме
Фото: PixabayPixabay

"Нож" сообщает, что ученые из Американского музея естественной истории, Сиенского колледжа и Музея Белла при университете Миннесоты открыли новый вид опоссумов. Животное назвали мышиный опоссум Адлера (Marmosa adleri) в честь американского биолога.

– В XX веке многочисленные экспедиции исследовали здесь тысячи биологических образцов и ни разу не обратили внимание на этот вид. Поразительно, что он так долго оставался незамеченным., – заявил американский биолог Грег Адлер.

Биолог уточнил, что польщен тем, что новый вид назвали в честь него.

Уточняется, что мышиный опоссум Адлера в среднем весит 58 граммов.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что британские ученые выявили новый коронавирус у летучих мышей.

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