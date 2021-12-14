Стало известно об изменениях в WhatsApp

WhatsApp вводит новые меры конфиденциальности для защиты пользователей, сообщает портал Wabetainfo, который специализируется на обновлениях мессенджера.
Новая функция не позволяет неизвестным контактам узнать время последнего посещения и статус пользователя в сети.
Новые меры конфиденциальности уже доступны части пользователей в бета-версии WhatsApp для Android и бета-версии WhatsApp для iOS.
После того, как в настройках конфиденциальности пользователь выберет параметр «Мои контакты, кроме…», WhatsApp не будет показывать время последнего посещения и онлайн-статус учетным записям, которых нет у пользователя в контактах.
В WhatsApp сейчас есть возможность скрыть онлайн-статус, выбрав значение «Никто» — опция автоматически скрывает статус от всех пользователей. Однако просмотр статуса только для контактов никогда ранее не использовался по умолчанию в приложении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 марта 2022 года для регистрации в интернет-мессенджерах россиянам потребуется пройти индентификацию путем достоверного установления сведений об абонентском номере.