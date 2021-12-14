Стало известно об изменениях в WhatsApp

WhatsApp вводит новые меры конфиденциальности для защиты пользователей, сообщает портал Wabetainfo, который специализируется на обновлениях мессенджера.

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Новая функция не позволяет неизвестным контактам узнать время последнего посещения и статус пользователя в сети.

Новые меры конфиденциальности уже доступны части пользователей в бета-версии WhatsApp для Android и бета-версии WhatsApp для iOS.

После того, как в настройках конфиденциальности пользователь выберет параметр «Мои контакты, кроме…», WhatsApp не будет показывать время последнего посещения и онлайн-статус учетным записям, которых нет у пользователя в контактах.

В WhatsApp сейчас есть возможность скрыть онлайн-статус, выбрав значение «Никто» — опция автоматически скрывает статус от всех пользователей. Однако просмотр статуса только для контактов никогда ранее не использовался по умолчанию в приложении.