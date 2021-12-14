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1 час назад

Дуров рассказал о рекорде Telegram в 2021 году

Павел Дуров подвёл итоги 2021 года для Telegram. Оказалось, что приложению есть, чем похвастаться.

Дуров рассказал о рекорде Telegram в 2021 году
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Дурова, Telegram стал самым быстрорастущим мобильным приложением в 2021 году. Мессенджер возглавил рейтинг Top Breakout Chart, составленный Appannie. Это значит, что количество активных пользователей в Telegram росло быстрее, чем в любом другом мобильном приложении в мире.

Дуров также отметил, что 2021-й запомнится как год, когда люди устали от «неуважительного отношения жадных корпораций» и выбрали конфиденциальный Telegram.

Павел добавил, что команда мессенджера подготовила ещё много нового для пользователей.

Вчера глава МВД Германии заявила, что следует ужесточить регулирование Telegram. Это якобы нужно для «борьбы с разжиганием ненависти, призывами к насилию и агитацией в интернете».

Наука и техника,Павел Дуров,МВД,
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