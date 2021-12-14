Археологи нашли древнейшую детскую могилу в Европе

Самое древнее европейское захоронение ребенка обнаружили в пещере в Италии археологи из Колорадского университета. Останки возрастом около 10 тыс. лет принадлежали девочке, не прожившей и пары месяцев. Подробнее находку ученые описали в статье в журнале Scientific Reports.

Фото: Hodgkins et al./Scientific Reports Hodgkins et al./Scientific Reports

На останки ученые наткнулись при исследовании лигурийской части Альп. Сначала они обнаружили несколько бусин из раковин, а затем детский череп, который принадлежал девочке 40-50 дней от роду, умершей около 10 тыс. лет назад. Анализ зубов на содержание азота и углерода показал, что мать девочки питалась в основном растительной пищей, добытой, вероятно, собирательством. Во время беременности мать испытывала стресс, который несколько раз приводил к остановке роста зубов девочки.

После смерти девочку похоронили вместе с несколькими десятками бусин из ракушек и камней. Исследователи назвали девочку Нив. Причина ее смерти не ясна. Сам факт захоронения, по мнению ученых, показывает, что даже младенцев здесь считали полноценными людьми, как взрослых.