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4 часа назад

Microsoft поднимет цены на свои программы

Microsoft объявила о повышении цен на облачное программное обеспечение с 1 января 2022 года. Повышение составит 10%.

Microsoft поднимет цены на свои программы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на партнёров Microsoft и директора департамента по связям с общественностью компании в России. Цены вырастут на Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, RDS SAL (служба удалённых рабочих столов). Также вырастет стоимость комплектов лицензий CIS Standard — на 5%, CIS Datacenter – на 7%.

Отмечается, что цены выросли во всём мире, а не только в России. Стоит отметить, что вышеперечисленным ПО пользуются в основном малый и средний бизнес. Обычных пользователей это повышение не коснётся. Однако Гендиректор Inoventica Services Виталий Слизень считает, что пользовательские цены на продукты Microsoft всё же поднимутся на 5%.

Наука и техника,Виталий Слизень,Microsoft,Ведомости,
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