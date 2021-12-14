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1 час назад

В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, повышающая конфиденциальность. Теперь онлайн-статус пользователей по умолчанию будет скрываться от незнакомых людей. Об этом сообщает WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее в базовых настройках приложения устанавливалась доступность статуса для всех пользователей: любой мог проверить, находится ли человек онлайн. Кроме того, в онлайн-статусе указывается время последней активности человека в Сети, что часто используется сторонними программами для отслеживания его действий. Таким образом, нововведение ограничит возможность сбора данных о пользователях.

"Мы усложняем задачу тем, кого вы не знаете и с кем никогда не общались. Чтобы они не могли увидеть ваше последнее посещение мессенджера и ваше присутствие в сети WhatsApp", – заявили в службе поддержки мессенджера.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится возможность создавать различные комбинации цвета кожи для парных эмоджи. Ожидается, что в скором времени опция будет доступна всем пользователям. Она позволит редактировать эмоджи таким образом, что один смайл будет со светлой кожей, а второй – со смуглой.

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