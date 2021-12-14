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34 минуты назад

«Работают по одному принципу»: врач рассказал о совмещении вакцин от COVID-19

Несмотря на то, что препараты от COVID-19 имеют разных производителей, в их основе одинаковый механизм воздействия на организм, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.

Врач раскрыл принцип совмещения вакцин от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, именно по этому сочетать разные вакцины безопасно. Как заявил медик, все фармацевтические компании в качестве антигена используют одинаковый S-белок. Разные препараты предусматривают различные способы доставки антигена, но принцип вакцинации один: защита организма человека.

«В организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса», — сказал медик. По его словам, вакцинация разными компонентами может принести и клиническую пользу организму, так как антиген в вакцинах может немного отличаться в зависимости от производителя. А чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система человека. Поздняков также отметил, что люди давно смешивают вакцины от других заболеваний.

В качестве примера он указал на вакцину от клещевого энцефалита, когда человек сначала прививается одним препаратом, а через три года, когда необходима ревакцинация, ее уже может не быть в наличии. «В таком случае человек прививается другой вакциной и все равно получает нужную защиту», — сказал врач. То же самое и с гриппом, когда прививку необходимо ставить ежегодно, но производители препарата разные.

Наука и техника,РИА Новости,
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