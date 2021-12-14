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1 час назад

Маск заявил о запуске программы по переработке углекислого газа в топливо

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что стартовала программа, которая позволит использовать углекислый газ из атмосферы в качестве ракетного топлива. Это может пригодиться при полётах на Марс, отметил миллиардер в Twitter.

SpaceX займется переработкой углекислого газа в топливо
Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look PressPatrick Pleul/dpa/Global Look Press

SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо, — говорится в его сообщении.

Маск добавил, что успех программы может оказаться полезным для полётов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.

Планы по колонизации Марса бизнесмен неоднократно озвучивал прежде. Его компания создаёт ракету Starship, которой предстоит полететь к Красной планете.

Ранее стало известно, что Илон Маск выбран человеком года по версии журнала Time. Об этом объявил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь во время онлайн-трансляции на YouTube-канале. По его словам, Маск является человеком, который обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за её пределами.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,Журнал Time,
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