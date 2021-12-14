SpaceX займется переработкой углекислого газа в топливо

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что стартовала программа, которая позволит использовать углекислый газ из атмосферы в качестве ракетного топлива. Это может пригодиться при полётах на Марс, отметил миллиардер в Twitter.

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SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо, — говорится в его сообщении.

Маск добавил, что успех программы может оказаться полезным для полётов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.

Планы по колонизации Марса бизнесмен неоднократно озвучивал прежде. Его компания создаёт ракету Starship, которой предстоит полететь к Красной планете.