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2 часа назад

Ученые из США отправят на Венеру миссию для поиска следов жизни

Ученые из MIT составили планы для миссий по поиску жизни в облаках венеры или хотя бы ее следов.

Ученые из США отправят на Венеру миссию для поиска следов жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На ее поверхности стоит высокая температура, а в атмосфере содержится огромное количество паров серной кислоты. Но при этом есть косвенные доказательства того, что в ее облаках может быть микробная жизнь.

Исследователи проекта Venus Life Finder утверждают, что Венера может содержать жизнь, или ее следы, в облаках, все из-за пригодных для возникновения жизни температур в верхних слоях атмосферы, в том числе большого количества химических аномалий, которые в совокупности наводят на мысль о неизвестных химических процессах и, вероятно, о присутствии жизни.

Ученые VLF планируют отправить на планету несколько миссий, которые будут финансироваться из частных источников. Идея заключается в том, чтобы отправить серию недорогих аппаратов с оборудованием для определенных научных исследований, чтобы дополнить данные более крупных миссий.

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