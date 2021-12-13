Ученые из США отправят на Венеру миссию для поиска следов жизни

Ученые из MIT составили планы для миссий по поиску жизни в облаках венеры или хотя бы ее следов.

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На ее поверхности стоит высокая температура, а в атмосфере содержится огромное количество паров серной кислоты. Но при этом есть косвенные доказательства того, что в ее облаках может быть микробная жизнь.

Исследователи проекта Venus Life Finder утверждают, что Венера может содержать жизнь, или ее следы, в облаках, все из-за пригодных для возникновения жизни температур в верхних слоях атмосферы, в том числе большого количества химических аномалий, которые в совокупности наводят на мысль о неизвестных химических процессах и, вероятно, о присутствии жизни.