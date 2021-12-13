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1 час назад

Яндекс начнёт удалять из поиска пиратские сайты

Интернет-компании и правообладатели до конца года подпишут новую версию антипиратского меморандума. После этого Яндекс начнёт удалять из поиска пиратские сайты такие, как Lostfilm, Kinogo — они «выжили» из-за регулярной смены доменных имён.

Яндекс начнет удалять из поиска пиратские сайты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новая версия меморандума обязывает удалять сайты-рецидивисты. Отмечается, что в случае если число ссылок, содержащих пиратский контент, на одном домене превысит 100, он будет удалён из поисковой выдачи.

Сообщается, что в отношении 20% доменов, внесённых в реестр пиратских ресурсов, было подано более 100 ссылок с нелегальными копиями сериалов и фильмов.

«Это говорит о системном характере нарушений. Удаление таких сайтов целиком из поисковой выдачи, предусмотренное согласованными поправками к «меморандуму 2.0», однозначно повысит эффективность борьбы с пиратами, снизит доступность неправомерного контента и будет способствовать росту легального видеопотребления», — сказал президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин.

Из таких сайтов — Kinogo, Lostfilm, Filmix. Например, на Lostfilm, который пока доступен в поисковой выдаче Яндекса, можно посмотреть пиратские копии сериала Netflix «Игра в кальмара».

Также в новый меморандум включат борьбу с доменными склейками. Это позволят пиратам после удаления ссылки с нелегальным контентом из выдачи за счёт склейки страниц возвращаться на те же поисковые позиции.

Наука и техника,Михаил Демин,Медиа-коммуникационный союз,Яндекс,
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