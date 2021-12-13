Германия предложила ужесточить контроль над Telegram

Глава МВД Германии заявила, что следует ужесточить регулирование мессенджера Telegram. Это нужно для «борьбы с разжиганием ненависти, призывами к насилию и агитацией в интернете».

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По словам главы МВД, «мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете». Она также напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило против Telegram два дела, но мессенджер это проигнорировал. Глава МВД отметила, что «федеральное правительство не допустит такого».