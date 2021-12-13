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50 минут назад

Германия предложила ужесточить контроль над Telegram

Глава МВД Германии заявила, что следует ужесточить регулирование мессенджера Telegram. Это нужно для «борьбы с разжиганием ненависти, призывами к насилию и агитацией в интернете».

Германия предложила ужесточить контроль над Telegram
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам главы МВД, «мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете». Она также напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило против Telegram два дела, но мессенджер это проигнорировал. Глава МВД отметила, что «федеральное правительство не допустит такого».

Она предупредила, что публичные Telegram-каналы будут подпадать правила регулирования социальных сетей Facebook и Twitter. По закону, мессенджер должен будет удалять «заведомо наказуемый контент» в течение 24 часов, а незаконный контент в течение семи дней.

Наука и техника,МВД,
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