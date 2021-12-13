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53 минуты назад

Развеян миф о коллагене в женских кремах и БАДах

Коллаген, который добавляют в женские крема и всевозможные биологически активные добавки, не работает так, как пишут производители продуктов красоты. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-диетолог Андрей Бобровский. При этом белковое соединение в организме человека действительно обеспечивает эластичность кожи, но с инородным коллагеном это не работает.

Развеян миф о коллагене в женских кремах и БАДах
Фото: pixabaypixabay

Химическое соединение востребовано в косметической и фармацевтической отрасли, добавил Бобровский, но морщины он не разгладит — ни при нанесении на кожу, ни при употреблении его внутрь.

Самый популярный миф гласит, что коллаген, который входит в состав кремов, будет способствовать разглаживанию морщин. Тут важно понимать простую вещь: чужеродному белку никак нельзя проникнуть внутрь, размер не позволит. Иными словами, «внешний» коллаген никогда не станет «внутренним», — подчеркнул медик.

Лучше, по его словам, позаботиться о том, чтобы организм сам вырабатывал достаточное количество коллагена. Для этого нужно изменить рацион, включив в него продукты, стимулирующие выработку — витамин C, желатин из фруктового желе или холодца, животные белки.

Ранее стало известно, что опросы общественного мнения показывают: количество людей, следящих за своим питанием, увеличивается. Согласно недавнему исследованию ВЦИОМа, за последние 11 лет количество людей, соблюдающих диету, увеличилось. Так в 2008 году только 11% россиян придерживались заданной схемы питания, в 2019 году таких стало 20%.

Наука и техника,Андрей Бобровский,ВЦИОМ,ИА Sputnik,
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