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1 час назад

Альтштейн: Раскрыта схема полной защиты организма от коронавируса

Введение инъекции и применение назальной вакцины от COVID-19 может дать полную защиту от вируса. При выполнении двух перечисленных действий, коронавирус не сможет проникнуть в организм человека через слизистую. Таким мнением поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

Раскрыта схема полной защиты организма от коронавируса
Фото: Youtube / RT РоссияYoutube / RT Россия

Он объяснил, что при применении назальной вакцины образуются иммуноглобулины А, а при введении вакцины инъекцией — этого не происходит.

— Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела), — рассказал Альтштейн в беседе с URA.RU.

Также вирусолог подчеркнул, что при введении двух видов вакцин, можно получить много иммуноглобулинов A и G.

— Идет научная дискуссия о совмещении назальной и традиционной вакцины. Предполагается, что в таком случае защита должна получаться максимальной, поскольку внутримышечно вводится препарат для выработки генерализованного иммунного ответа, а мукозальный иммунитет слизистых оболочек верхних дыхательных путей будет стимулироваться за счет назальной вакцины. Больше вероятности, что в итоге человек не будет носителем и меньше будет подвержен инфицированию вирусом, — добавил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

В начале декабря директор директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человек может одновременно привиться «Спутником Лайт» и назальной вакциной от коронавирусной инфекции. Вреда для организма в таком случае не наблюдалось.

Наука и техника,Коронавирус,COVID-19,Анатолий Альтштейн,Сергей Токарев,Александр Гинцбург,РИА Ura.ru,
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