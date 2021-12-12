AP: Иран готовится к запуску космического корабля

Американский эксперт Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, изучающий ядерную программу Ирана, заявил, что Тегеран, вероятно, готовится к запуску ракеты в космос. Спутниковые снимки также показали, что Иран готовится к запуску космического корабля. Об этом сообщает Аssociated Press.

Фото: Planet Labs Inc./AP Planet Labs Inc./AP

Спутниковые снимки, сделанные 11 декабря частной американской компанией Planet Labs Inc., показали активность на иранском космодроме в провинции Семнан.

Так, машина поддержки стояла на стоянке рядом со стартовой площадкой, где обычно размещается ракета. Такой автомобиль был запечатлен и на других спутниковых фотографиях незадолго до других запусков. Также на снимках виден гидравлический кран с рельсовой платформой, который был замечен перед предыдущими запусками и, вероятно, использовался для обслуживания ракеты.

Другие спутниковые снимки, сделанные в последние дни, продемонстрировали увеличение количества автомобилей на объекте. Это является еще одним признаком повышенной активности, которая обычно сопровождается запуском ракеты. Льюис также подтвердил рост активности на космодроме.