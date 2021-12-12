Названы препараты, способные вызвать у переболевших COVID-19 инсульт

Самостоятельная профилактика образования тромбов при помощи кроворазжижающих препаратов после коронавируса может привести к инсультам, заявила иммунолог Ирина Ярцева. Ее слова передает с Ura.ru.

Эксперт отметила, что кроворазжижающие препараты нужно пить только по назначению врача. Они предназначены «далеко не всем». Прописывают их после госпитализации и осложнений.

«Творится такое мракобесие…Все подряд длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов», — сказала Ярцева.