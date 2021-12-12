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49 минут назад

Названы препараты, способные вызвать у переболевших COVID-19 инсульт

Самостоятельная профилактика образования тромбов при помощи кроворазжижающих препаратов после коронавируса может привести к инсультам, заявила иммунолог Ирина Ярцева. Ее слова передает с Ura.ru.

Названы препараты, способные вызвать у переболевших COVID-19 инсульт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметила, что кроворазжижающие препараты нужно пить только по назначению врача. Они предназначены «далеко не всем». Прописывают их после госпитализации и осложнений.

«Творится такое мракобесие…Все подряд длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов», — сказала Ярцева.

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что принимать любые лекарства без выяснения причины появления какого-либо симптома, особенно в постковидный период.

Наука и техника,Сергей Токарев,Ирина Ярцева,РИА Ura.ru,
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