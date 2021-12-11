В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
47 минут назад

Ученые заявили о появлении «латвийского штамма» коронавируса

Ученые заявили о «латвийском штамме» COVID-19, возникшем на ферме, где на убой выращивают сотни тысяч норок. Речь идет о звероферме под городом Бауска в Латвии, пишет Delfi.

Ученые заявили о появлении «латвийского штамма» коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты латвийского Центра биомедицинских исследований и исследований (BMC) выяснили, что впервые вирус попал на звероферму Baltic Devon Mink ранней весной 2021 года.

С тех пор там бесконтрольно развивались новые мутации Covid-19, и вирус несколько раз переходил от человека к норке и обратно. Это могло привести к появлению нового штамма Covid-19.

«Передача вируса между животными в принципе неконтролируема. Вирус бесконтрольно перемещается и развивается. Мы не знаем, какие новые мутации могут в итоге произойти», - говорят ученые.

По их словам, есть опасения, что такие мутации «могут также уменьшить эффективность вакцин».

Исследователи также заявили, что при желании разновидность вируса, циркулирующего на ферме, уже сейчас можно было бы назвать «латвийским штаммом».

Ранее первооткрыватель «омикрон»-штамма заявил, что он мог сформироваться из-за передачи вируса от человека животному.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители