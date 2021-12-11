Ученые заявили о появлении «латвийского штамма» коронавируса

Ученые заявили о «латвийском штамме» COVID-19, возникшем на ферме, где на убой выращивают сотни тысяч норок. Речь идет о звероферме под городом Бауска в Латвии, пишет Delfi.

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Специалисты латвийского Центра биомедицинских исследований и исследований (BMC) выяснили, что впервые вирус попал на звероферму Baltic Devon Mink ранней весной 2021 года.

С тех пор там бесконтрольно развивались новые мутации Covid-19, и вирус несколько раз переходил от человека к норке и обратно. Это могло привести к появлению нового штамма Covid-19.

«Передача вируса между животными в принципе неконтролируема. Вирус бесконтрольно перемещается и развивается. Мы не знаем, какие новые мутации могут в итоге произойти», - говорят ученые.

По их словам, есть опасения, что такие мутации «могут также уменьшить эффективность вакцин».

Исследователи также заявили, что при желании разновидность вируса, циркулирующего на ферме, уже сейчас можно было бы назвать «латвийским штаммом».