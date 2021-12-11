В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
17 минут назад

Хакеры нашли способ взломать миллионы устройств

Специалисты по безопасности обнаружили ранее неизвестную уязвимость под названием Log4Shell, которая может позволить хакерам взломать миллионы устройств, подключённых к интернету.

Хакеры нашли способ взломать миллионы устройств
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Уязвимость позволяет удалённо выполнять код на серверах, давая злоумышленнику возможность установить вредоносное ПО, которое может полностью скомпрометировать компьютер. «Дыру безопасности» нашли в log4j, библиотеке журналирования Java-программ, используемой приложениями и службами в интернете. Когда приложение или сервер обрабатывают журналы, особая строка может заставить уязвимую систему загрузить и запустить вредоносный скрипт.

По словам одного исследователя безопасности, миллионы приложений используют Log4j для ведения журнала, и всё, что нужно сделать злоумышленнику, — это заставить приложение зарегистрировать специальную строку.

Организация Apache Software Foundation уже выпустила экстренное обновление безопасности, исправляющее уязвимость в Java Log4j.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители