Обнаружены следы активности черной дыры в центре Млечного Пути

Астрономы обнаружили следы струи, которая была испущена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути несколько тысяч лет назад. Открытие доказывает, что экзотический объект не является спящим, а время от времени становится активным при поглощении звезд и газа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Фото: NASA NASA

Впервые свидетельства существования короткой струи, исходящей с южного полюса черной дыры, были получены рентгеновской обсерваторией НАСА Chandra в 2013 году и радиотелескопом VLA (Very Large Array) в штате Нью-Мексико (США). Этот мини-джет, сталкивающийся с межзвездной средой, возникает, когда черная дыра поглощает массивный объект, например, облако газа.

Исследователи проверили, существуют ли признаки северной струи. С помощью комплекса радиотелескопов ALMA они обнаружили расширяющуюся узкую линейную структуру в молекулярном газе, которая растянулась на 15 световых лет. На инфракрасных изображениях, полученных телескопом Хаббла, также виден пузырь горячего газа, который находится на расстоянии 35 световых лет от черной дыры. Ученые полагают, что пузырь возник из-за столкновения мини-джета с облаком горячего газа.