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7 минут назад

Роспотребнадзор перечислил отличия течения COVID-19 при омикрон-штамме

Названы отличия течения коронавируса при новой разновидности заболевания под названием «омикрон», сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук Татьяну Руженцову.

Перечислены отличия COVID-19 при омикрон-штамме
Фото: РамблерРамблер

По ее словам, пациенты с этим штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса. Отмечается, что в настоящее время преобладают легкие и средне-тяжелые формы COVID-19. «Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», — сказала эксперт.

По данным врача-терапевта Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарьи Хавкиной, большинство зараженных новым видом вируса — молодые люди в возрасте 20-30 лет. Она не исключила вероятность того, что среди россиян ситуация с заболеванием «омикроном» будет иная.

Как сообщил директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, в России нужно усиливать противоэпидемические мероприятия из-за «омикрона». По его словам, необходимо повышать охват вакцинацией и ужесточать контроль за масочным режимом.

Он считает, что с этой целью есть необходимость использовать систему распознавания лиц, видеонаблюдение, а также задействовать контролеров с проверками по поездам.

Наука и техника,Андрей Исаев,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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