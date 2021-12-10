Instagram вернет хронологическую ленту новостей

Просмотр ленты новостей в хронологическом порядке вновь вернется в социальную сеть Instagram. Отмечается, что в 2016 году лента была заменена на алгоритмическую. Глава компании Адам Моссери заявил, что лента изменится в 2022 году.

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На данный момент Instagram работает над обновленной версией ленты, которая будет показывать публикации пользователей в хронологическом порядке. Сейчас алгоритм показывает только интересные владельцу аккаунта посты, отталкиваясь от его предпочтений.

— Это необходимый шаг для снижения манипулирования алгоритмов. Обновление планируется сделать в первом квартале 2022 года, — сказал Моссери, передает The Verge.