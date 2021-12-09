В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
41 минуту назад

Рогозин назвал причину переноса пуска ракеты "Протон-М"

Выявленные в разгонном блоке "Бриз-М" замечания стали причиной переноса пуска ракеты "Протон-М". Об этом написал в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин назвал причину переноса пуска ракеты "Протон-М"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На разгонном блоке выявили еще одно замечание. Рисковать не будем, техническое руководство приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе. Уйдем с пуском на резервную дату, о которой сообщим дополнительно", - отметил он.

В Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" переносится на резервную дату.

Старт ракеты уже один раз переносился с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М".

Аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены в интересах государственного предприятия "Космическая связь". Спутник "Экспресс-АМУ3" планируется разместить в орбитальной точке 96,5 градуса восточной долготы, аппарат "Экспресс-АМУ7" - в позиции 145 градусов восточной долготы. Спутники изготовлены ИСС и европейской компанией Thales Alenia Space Italia.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Thales Alenia Space,ФГУП "Космическая связь",ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители