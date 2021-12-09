Рогозин назвал причину переноса пуска ракеты "Протон-М"

Выявленные в разгонном блоке "Бриз-М" замечания стали причиной переноса пуска ракеты "Протон-М". Об этом написал в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

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"На разгонном блоке выявили еще одно замечание. Рисковать не будем, техническое руководство приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе. Уйдем с пуском на резервную дату, о которой сообщим дополнительно", - отметил он.

В Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" переносится на резервную дату.

Старт ракеты уже один раз переносился с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока. Позже в госкорпорации уточнили, что специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М".