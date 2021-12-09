В Tinder появится музыкальный режим

Популярное приложение для знакомств Tinder добавило музыкальный режим. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пользователи приложения теперь смогут поставить любимую музыку в свой профиль так, что когда другому человеку будет выпадать их анкета, то ему будет сразу проигрываться этот музыкальный трек.

Пока что эта опция находится в тестовом режиме, но вскоре будет доступна пользователям по всему миру.

«Музыка — это очень личная вещь, и эта функция поможет зажечь что-то с первого момента», — сообщил Кайл Миллер из команды разработчиков Tinder.

Tinder — одно из самых популярных приложений в мире. В середине 2021 года в нем было зарегистрировано более 57 млн анкет.