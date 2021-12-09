В WhatsApp добавится новая функция

В WhatsApp появится новая функция, которая даст возможность совершать быстрые переводы криптовалюты. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Это будет возможно благодаря интеграции электронного кошелька Novi в мессенджер. Сотрудничество позволит пользователям напрямую отправлять и получать деньги без комиссий и ограничений по количеству переводов.

Главы Novi Стефан Казриэль заявил, что это будет так же просто, как отправить личное сообщение. Для того, чтобы переслать криптовалюту, пользователю необходимо будет нажать на кнопку со знаком «плюс», а после выбрать в меню пункт «Оплата».

Уточняется, что включение кошелька Novi в мессенджер не повлияет на сквозное шифрование личных сообщений.

Функцией смогут воспользоваться только пользователи из США.