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41 минуту назад

Microsoft проигнорировала опасную уязвимость в Windows

Windows проигнорировала сообщение об уязвимости в Windows 10 и 11, сообщается на сайте ИБ-компании Positive Security.

Microsoft проигнорировала опасную уязвимость в Windows
Фото: MicrosoftMicrosoft

Исследователи обнаружили в Windows 10 и 11 уязвимость класса "drive-by" (скрытая загрузка), о которой они уведомили Microsoft. Однако компания проигнорировала сообщение исследователей.

Кроме того, Microsoft попыталась незаметно устранить уязвимость, однако патч не помог. Также исследователи отметили, что компания не присвоила ошибке идентификатор и не выплатила вознаграждение обнаружившим уязвимость экспертам.

Сообщается, что найденная ошибка позволяет злоумышленникам запускать на компьютере эксплойт одного клика и удаленно получать доступ к устройству. В отчете отмечается, что хакеры могут задействовать уязвимость с помощью вредоносного сайта, поэтому исследователи не рекомендуют пользователям посещать подозрительные ресурсы.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что миллиарды iPhone находятся в опасности из-за настроек смартфона.

Наука и техника,Microsoft,Газета.Ru,
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