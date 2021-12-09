Астрономы предложили вернуть Плутону статус планеты

Астрономы вновь предлагают изменить определение планеты, чтобы вернуть Плутону его статус. Свое предложение они изложили в журнале Icarus.

Фото: NASA NASA

В 2006 году Международный астрономический союз лишил Плутон статуса планеты. Это было сделано на том основании, что он недостаточно массивен, чтобы расчистить свою орбиту от астероидов. Сейчас Филип Мецгер из Университета Центральной Флориды и его коллеги предлагают вновь пересмотреть подход.

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Они считают, что требование о гравитационном доминировании планеты в районе своей орбиты основано скорее на астрологии и фольклоре, а не научной систематике. Исследователи изучили научную литературу за последние 400 лет, и выяснили, что начиная с Галилея, который интересовался горами на Луне, планетой считалось геологически активное тело в космосе.

По мнению ученых, эти представления начали меняться примерно 200 лет назад, когда стала популярна публикация астрологических альманахов. Это изменило взгляд на сущность планеты.

"Планеты больше не считались таковыми на основании того, что они обладают сложной структурой, проявляют геологическую активность и могут быть местом для зарождения жизни и цивилизации. Вместо этого они понимались как нечто простое, что следует определенным идеализированным путям вокруг Солнца", – пишут авторы.

Кроме того, исходя из астрологических представлений, число планет должно быть относительно небольшим. Именно поэтому, по мнению Мецгера и коллег, астрономы и выработали такое определение, под которое попадает лишь 8 тел в Солнечной системе. Ключевым же для определения сущности небесного тела должна быть его структура.

"Представим, что речь идет о млекопитающих, – говорит Мецгер. – Они остаются млекопитающими, живут ли они на суше или в море. Дело не в их местонахождении, а во внутренних характеристиках, которые делают их такими, какие они есть".