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1 час назад

Apple остановила производство iPhone

Американская корпорация Apple впервые за 10 лет приостановила производство телефонов в связи с глобальными перебоями в поставках. Об этом пишет издание Nikkei.

Компании пришлось остановить производство в октябре, когда китайские фабрики традиционно переходят на режим 24-часовой работы, чтобы обеспечить необходимое количество гаджетов в преддверии рождественских праздников.

Однако в этом году, по данным источников издания, сверхурочной работы не было. Производство было приостановлено, так как из-за нехватки необходимых компонентов собирать телефоны и планшеты было не из чего.

Раскрыто будущее iPhone SE

Кризис связан с тем, что полупроводниковая промышленность не может обеспечить потребности производителей электроники. С перебоями в поставках сталкивается не только Apple, но и другие компании— Samsung, Xiaomi, HP, Acer.

Из-за ситуации с комплектующими приостанавливают производство и автогиганты. Так, в Renault ранее сообщили о возможном сокращении производства в 2021 году на 100 тыс. автомобилей из-за ситуации с полупроводниками, в Mitsubishi — о сокращении выпуска, в Fiat — о замедлении выпуска автомобилей на заводе в Бетиме. Компания «АвтоВАЗ» из-за дефицита компонентов на мировом рынке останавливала линии по производству Lada Xray, Largus и Granta.
Наука и техника,Видео,Apple,Автоваз,Renault,
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