Apple остановила производство iPhone

Американская корпорация Apple впервые за 10 лет приостановила производство телефонов в связи с глобальными перебоями в поставках. Об этом пишет издание Nikkei.

Компании пришлось остановить производство в октябре, когда китайские фабрики традиционно переходят на режим 24-часовой работы, чтобы обеспечить необходимое количество гаджетов в преддверии рождественских праздников.

Однако в этом году, по данным источников издания, сверхурочной работы не было. Производство было приостановлено, так как из-за нехватки необходимых компонентов собирать телефоны и планшеты было не из чего.

Кризис связан с тем, что полупроводниковая промышленность не может обеспечить потребности производителей электроники. С перебоями в поставках сталкивается не только Apple, но и другие компании— Samsung, Xiaomi, HP, Acer.