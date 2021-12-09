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41 минуту назад

Названа дата третьего за семь лет пуска «Ангары-А5»

Третий за семь лет пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на 23 декабря. Соответствующую дату со ссылкой на «Роскосмос» назвала в VK администрация Каргасокского района Томской области.

Названа дата третьего за семь лет пуска «Ангары-А5»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пуск носителя с космодрома Плесецк должен состояться в 18:00 мск. Резервная дата запуска — 24 декабря.

В сообщении районной администрации отмечается, что в указанные сроки жителям Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов ввиду ожидаемого падения отработавшей второй ступени ракеты следует ограничиться от посещения территории, имеющей форму эллипса с размерами осей 160 на 50 километров, центр которого расположен в 65 километрах северо-западнее озера Треш.

«Падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением. Просьба к населению — в целях безопасности воздержаться от посещения территории района падения в указанное время», — говорится в сообщении.

Предыдущие разы «Ангара-А5» стартовала в декабре 2014 и 2020 годов.

Наука и техника,Роскосмос,
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