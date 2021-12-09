Названа дата третьего за семь лет пуска «Ангары-А5»

Третий за семь лет пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на 23 декабря. Соответствующую дату со ссылкой на «Роскосмос» назвала в VK администрация Каргасокского района Томской области .

В сообщении районной администрации отмечается, что в указанные сроки жителям Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов ввиду ожидаемого падения отработавшей второй ступени ракеты следует ограничиться от посещения территории, имеющей форму эллипса с размерами осей 160 на 50 километров, центр которого расположен в 65 километрах северо-западнее озера Треш.