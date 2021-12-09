«Роскосмос» предложит туристам полеты вокруг Луны после 2030 года

Перспективный космический пилотируемый корабль «Орел» (прежнее название «Федерация») создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны.