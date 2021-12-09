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46 минут назад

Туристические полёты вокруг Луны станут возможны после 2030 года

Госкорпорация «Роскосмос» может предложить космическим туристам туры с облетом Луны после 2030 года, сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос» предложит туристам полеты вокруг Луны после 2030 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За 30-м годом будем предлагать облеты Луны», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах коммерческих полетов.

Глава Роскосмоса напомнил, что первый полет лунного корабля «Орел» в беспилотном режиме запланирован на конец 2023 года.

В декабре прошлого года Дмитрий Рогозин сообщил, что новый российский корабль «Орел» должен совершить пилотируемый облет Луны в 2028 году.

Перспективный космический пилотируемый корабль «Орел» (прежнее название «Федерация») создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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