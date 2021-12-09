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42 минуты назад

В Instagram, спустя 5 лет после исчезновения, вернётся хронологическая лента

Около пяти лет назад Instagram отказался от хронологической ленты, заменив её алгоритмическим аналогом. Теперь же, судя по всему, компания намерена предоставить пользователям возможность выбирать между этими двумя вариантами.

В Instagram вернется хронологическая лента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О планах Instagram рассказал глава компании — Адам Моссери. По его словам, возвращение старой функции планируется на первый квартал 2022 года. При этом, по словам топ-менеджера, разработчики трудятся над процессом уже последние несколько месяцев.

Удивительно видеть подобную смену вектора развития, учитывая, что всё время своего существования, алгоритмическая лента подвергалась нападкам со стороны пользователей, а Instagram, в свою очередь, всячески защищала свой переход на неё.

Напомним, что накануне соцсеть обвинили в рекламе аккаунтов наркоторговцев детям. Соцсеть, якобы, автоматически заполнял результат запроса «buyxanax», вместо запрета этого действия.

Наука и техника,Адам Моссери,
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