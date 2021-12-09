Ученые РФ собрали данные о 45 тыс. мутаций коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о хранении данных о 45 тыс. геномных последовательностей коронавируса на единой платформе «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain».

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«Продолжается активное расширение Российской национальной базы данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 VGARus. На 8 декабря 2021 г. в нее загружено 45 тыс. геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2, в том числе более 21 тыс. полногеномных последовательностей и свыше 23 тыс. фрагментов генома S-белка (участок, позволяющий определять наиболее важные мутации)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Как отметили в ведомстве, такое существенное пополнение данными стало возможно благодаря активному участию в программе научных учреждений Роспотребнадзора и других научных и медицинских учреждений страны.

Российская национальная база данных геномных последовательностей коронавируса VGARus была зарегистрирована в июне 2021 года. Ее разработчиком выступил Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В базе данных содержится информация о нуклеотидных последовательностях вируса SARS-CoV-2 и его мутациях, распространенных в тех или иных регионах России. Все научные учреждения России, которые занимаются секвенированием геномов коронавируса и зарегистрированные на специальном портале, могут выложить информацию об изучаемых мутациях в базу данных.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».