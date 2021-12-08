Бесплатные VPN оказались опасными для личных данных пользователей

«Те, кто пользуются VPN, позволили себя обмануть довольно тривиальной разводкой. Им просто сказали, что это безопасно. Мы знаем, что недавно произошли довольно крупные несколько утечек из VPN-сервисов. По понятной причине — бесплатные сервисы. Зачем его вам дали? Потому что товар — это вы. Ваши данные, конечно, будут продаваться», — подчеркнул Ашманов.