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1 час назад

Бесплатные VPN оказались опасными для личных данных пользователей

Известный российский эксперт в сфере информационных технологий, президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал, что бесплатные VPN-сервисы дают злоумышленникам возможность красть личные данные пользователей.

Бесплатные VPN оказались опасными для личных данных пользователей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Ашманова, VPN создавались как военная технология, а потом их «выпустили наружу». Но в условиях, когда этими технологиями пользуются массы, там обосновывается множество разных криминальных элементов. Нет ничего удивительного в том, что пользователи таких сервисов лишаются персональных данных.

«Те, кто пользуются VPN, позволили себя обмануть довольно тривиальной разводкой. Им просто сказали, что это безопасно. Мы знаем, что недавно произошли довольно крупные несколько утечек из VPN-сервисов. По понятной причине — бесплатные сервисы. Зачем его вам дали? Потому что товар — это вы. Ваши данные, конечно, будут продаваться», — подчеркнул Ашманов.

Наука и техника,Игорь Ашманов,
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