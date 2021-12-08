В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
23 минуты назад

Илон Маск пообещал чипировать людей в 2022 году

Соучредитель нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск на саммите Совета директоров The Wall Street Journal заявил об успехе по имплантации нейрочипов в подопытных обезьян. Испытания на людях планируют начать уже в 2022 году.

Илон Маск пообещал чипировать людей в 2022 году
Фото: ReutersReuters

По словам Маска, имплантация чипов в человеческий мозг поможет значительно ускорить прогресс в исследованиях, «поскольку с обезьянами трудно вести разговоры». В первую очередь миллиардер планирует начать вживлять нейрочипы пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Мы проводим множество тестов. И у нас есть подтверждения, что Neuralink безопасен и надежен. При необходимости чип также можно будет извлечь. Мы надеемся, что первыми нейрочипы попробуют люди с тяжелыми травмами спинного мозга, в том числе тетраплегией и квадриплегией. У нас есть шанс вернуть им всю полноту движения человеческого тела: они смогут снова начать ходить и пользоваться руками. Испытания начнем уже в следующем году. Ждем одобрения от Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA)», — отметил Маск.

Отметим, что миллиардер ранее уже дважды переносил начало испытаний нейрочипов на людях, во многом процесс затянула пандемия коронавируса. Если в этот раз компании удастся реализовать свои планы, то это станет для нее грандиозным успехом.

Наука и техника,Илон Маск,Минздрав РФ,Wall Street Journal,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители