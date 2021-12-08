Илон Маск пообещал чипировать людей в 2022 году

Соучредитель нейротехнологической компании Neuralink Илон Маск на саммите Совета директоров The Wall Street Journal заявил об успехе по имплантации нейрочипов в подопытных обезьян. Испытания на людях планируют начать уже в 2022 году.
По словам Маска, имплантация чипов в человеческий мозг поможет значительно ускорить прогресс в исследованиях, «поскольку с обезьянами трудно вести разговоры». В первую очередь миллиардер планирует начать вживлять нейрочипы пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
«Мы проводим множество тестов. И у нас есть подтверждения, что Neuralink безопасен и надежен. При необходимости чип также можно будет извлечь. Мы надеемся, что первыми нейрочипы попробуют люди с тяжелыми травмами спинного мозга, в том числе тетраплегией и квадриплегией. У нас есть шанс вернуть им всю полноту движения человеческого тела: они смогут снова начать ходить и пользоваться руками. Испытания начнем уже в следующем году. Ждем одобрения от Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA)», — отметил Маск.
Отметим, что миллиардер ранее уже дважды переносил начало испытаний нейрочипов на людях, во многом процесс затянула пандемия коронавируса. Если в этот раз компании удастся реализовать свои планы, то это станет для нее грандиозным успехом.