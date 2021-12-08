Илон Маск пообещал чипировать людей в 2022 году

«Мы проводим множество тестов. И у нас есть подтверждения, что Neuralink безопасен и надежен. При необходимости чип также можно будет извлечь. Мы надеемся, что первыми нейрочипы попробуют люди с тяжелыми травмами спинного мозга, в том числе тетраплегией и квадриплегией. У нас есть шанс вернуть им всю полноту движения человеческого тела: они смогут снова начать ходить и пользоваться руками. Испытания начнем уже в следующем году. Ждем одобрения от Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA)», — отметил Маск.