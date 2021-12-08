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1 час назад

Рогозин заявил, что Роскосмос готов "подраться" с США за космический туризм

Роскосмос не планирует отдавать США нишу космического туризма, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании с российскими членами отряда космонавтов.

"Не будем отдавать эту нишу американцам, готовы за нее подраться", - сказал он по итогам запуска пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами.

"Союз МС-20" был запущен в среду с 31-й площадки Байконура. На нем на орбиту отправились космонавт-корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Продолжительность полета составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.

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Наука и техника,Видео,Александр Мисуркин,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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