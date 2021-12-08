"Не будем отдавать эту нишу американцам, готовы за нее подраться", - сказал он по итогам запуска пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами.

"Союз МС-20" был запущен в среду с 31-й площадки Байконура. На нем на орбиту отправились космонавт-корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Продолжительность полета составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.