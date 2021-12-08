Российский космонавт полетит на Crew Dragon

«Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полет в 2022 году, мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой "Союз" в рамках перекрестных полетов», — заявил Рогозин на пресс-конференции после стыковки корабля «Союз МС-20» с Международной космической станцией (МКС).