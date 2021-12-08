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22 минуты назад

Российский космонавт полетит на Crew Dragon

Первой из российских космонавтов на корабле Crew Dragon может полететь Анна Кикина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Российский космонавт полетит на Crew Dragon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полет в 2022 году, мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой "Союз" в рамках перекрестных полетов», — заявил Рогозин на пресс-конференции после стыковки корабля «Союз МС-20» с Международной космической станцией (МКС).

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что соответствующее решение уже принято.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал о подготовке российских космонавтов к полету на Crew Dragon. Члены российского отряда космонавтов начали ознакомление с операциями на корабле компании SpaceX.

В ноябре глава американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что НАСА одобрило идею перекрестных полетов с Россией.

В октябре в публикации SpaceNews прокомментировали слова Дмитрия Рогозина о полетах российских экипажей на Crew Dragon. Издание отметило, что российские космонавты могут полететь на американском корабле в рамках миссии Crew 5 во второй половине 2022 года.

Наука и техника,Анна Кикина,Сергей Крикалев,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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