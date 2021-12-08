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26 минут назад

В Pfizer назвали число доз вакцины для нейтрализации омикрон-штамма

Нейтрализовать омикрон-штамм коронавируса могут три дозы прививки препаратом от Pfizer/BioNTech. Двукратной вакцинации может быть недостаточно, сообщается на сайте Pfizer.

В Pfizer назвали число доз вакцины для нейтрализации омикрон-штамма
Фото: EPAEPA

По данным исследования, сыворотка, которая была взята у пациентов спустя месяц после того, как они привились бустерной дозой, способна нейтрализовать омикрон-штамм на уровне, наблюдающемся после двух доз. Речь идет о противодействии спайковому белку «дикого» типа коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в сыворотках людей, которые получили только две дозы вакцины, в среднем более чем в 25 раз снижен титр нейтрализации против нового варианта COVID-19 по сравнению с «диким» типом. Это доказывает, что двух доз вакцины производства компаний может быть недостаточно, чтобы защититься от омикрон-штамма.

При этом в компаниях отметили, что привитые двумя дозами препарата могут получить иммунитет к тяжелому течению коронавирусной инфекции.

Ранее вирусолог Александр Семенов заявил, что симптомы омикрон-штамма принципиально ничем не отличаются от стандартной коронавирусной инфекции. Температура, кашель и головная боль характерны для этого штамма, как и для других. При этом вирусолог отметил, что от омикрона «ни рога не вырастают, ни хвост».

Наука и техника,Александр Семенов,Pfizer,
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