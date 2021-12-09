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36 минут назад

Россия отправит врачей на «родину» омикрон-штамма

Россия отправит вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей на «родину» омикрон-штамма коронавируса — в ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

Россия отправит врачей на «родину» омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин договорился об этой инициативе со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой.

Ранее японские ученые Университета Киото пришли к выводу, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 омикрон передается от человека к человеку в 4,2 раза чаще, чем дельта-вариант. Это открытие может подтвердить опасения специалистов по поводу того, что новая форма вируса является самой заразной.

Наука и техника,Владимир Путин,
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