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1 час назад

Вскрылась секретная договорённость Apple с Китаем

Журналисты The Information сообщили, что глава Apple Тим Кук «секретно» подписал соглашение на более чем $275 млрд с китайскими властями. Компания пообещала, что поможет им развивать экономику и технологии.

Вскрылась секретная договорённость Apple с Китаем
Фото: ReutersReuters

Авторы текста утверждают, что Тим Кук лично заключил пятилетнее соглашение во время персональных визитов в Китай в 2016 году. По имеющимся сведениям, ряд руководителей Apple настаивал на более тесном сотрудничестве с китайским правительством. Они были обеспокоены плохой рекламой в Китае и плохими отношениями с официальными лицами.

Кук намеревался использовать соглашение, чтобы получить некоторую свободу от китайских регулирующих органов. В мае 2016 года Кук объявил, что Apple инвестирует $1 млрд в китайский стартап Didi Chuxing, пытаясь угодить властям. В итоге компания получила расширенный доступ на китайский рынок.

По соглашению Apple обязана помогать китайским производителям разрабатывать «самые передовые производственные технологии», «поддерживать обучение высококвалифицированных китайских специалистов», использовать больше компонентов от китайских поставщиков, подписывать сделки с китайскими производителями программного обеспечения, сотрудничать с исследователями и напрямую инвестировать в китайские технологические компании. Если не будет возражений ни у одной из сторон, сделку автоматически продлят ещё на один год до мая 2022 года.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
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