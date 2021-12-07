Вскрылась секретная договорённость Apple с Китаем

Журналисты The Information сообщили, что глава Apple Тим Кук «секретно» подписал соглашение на более чем $275 млрд с китайскими властями. Компания пообещала, что поможет им развивать экономику и технологии.

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Авторы текста утверждают, что Тим Кук лично заключил пятилетнее соглашение во время персональных визитов в Китай в 2016 году. По имеющимся сведениям, ряд руководителей Apple настаивал на более тесном сотрудничестве с китайским правительством. Они были обеспокоены плохой рекламой в Китае и плохими отношениями с официальными лицами.

Кук намеревался использовать соглашение, чтобы получить некоторую свободу от китайских регулирующих органов. В мае 2016 года Кук объявил, что Apple инвестирует $1 млрд в китайский стартап Didi Chuxing, пытаясь угодить властям. В итоге компания получила расширенный доступ на китайский рынок.