Ученые сочли мужчин главными разносчиками COVID-19

«Взрослые, как правило, выделяют больше частиц, чем дети. А причина, по которой мужчины являются главными разносчиками коронавируса, заключается в том, что у нас большие легкие. Громкость вашего голоса служит показателем того, сколько энергии вы вкладываете в свой голосовой аппарат. Эта энергия преобразуется в большее количество частиц, выходящих из вашего тела. Это частицы, которые переносят вирус COVID-19 и заражают других людей», — пояснил профессор кафедры машиностроения Джон Волькенс.