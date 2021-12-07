Ученые сочли мужчин главными разносчиками COVID-19

Группа ученых из Университета штата Колорадо в ходе исследования обнаружили, что мужчины распространяют большее количество частиц коронавируса, чем женщины и дети. Об этом сообщает телеканал CBS Denver.
Первоначальной задачей исследования было отслеживание темпов распространения COVID-19 в среде исполнительских видов искусства с целью облегчения безопасного возобновления работы театров и концертных площадок после локдауна. В эксперименте приняли участие 75 людей разного возраста, пола и уровня подготовки. Ученые следили за количеством выдыхаемых ими капелек слюны в специальной камере, прося их петь и играть на музыкальных инструментах.
«Взрослые, как правило, выделяют больше частиц, чем дети. А причина, по которой мужчины являются главными разносчиками коронавируса, заключается в том, что у нас большие легкие. Громкость вашего голоса служит показателем того, сколько энергии вы вкладываете в свой голосовой аппарат. Эта энергия преобразуется в большее количество частиц, выходящих из вашего тела. Это частицы, которые переносят вирус COVID-19 и заражают других людей», — пояснил профессор кафедры машиностроения Джон Волькенс.
Он отметил, что вирус также легче распространяется среди тех, кто громко разговаривает. Однако лидером по количеству выделяемых частиц коронавируса стало пение. В связи с этим, по словам Волькенса, самыми опасными среди общественных мест отдыха являются бары, спортивные арены и концертные площадки, на которых люди громко разговаривают или поют.