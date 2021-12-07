В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
1 час назад

Каким образом вода может не замерзать при -44 градусах

Учёные расширили наши представления о том, когда замерзает вода. Хотя казалось, что ответ на этот вопрос давно получен, мы не до конца знаем особенности процесса превращения воды в лёд на молекулярном уровне.

Каким образом вода может не замерзать при -44 градусах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

0 градусов по Цельсию — это лишь отправная точка, с которой вода начинает замерзать. Учёные взяли крошечные частицы жидкости и увидели, что могут поддерживать их в жидком состоянии, когда они соприкасаются с мягкими поверхностями, такими как гели или липиды.

«Мы обнаружили, что если капля воды контактирует с мягкой поверхностью, температура замерзания может быть значительно ниже, чем на твёрдых поверхностях. Капля воды размером в несколько нанометров может не замерзать при температуре в -44° C, если она находится в контакте с мягкой поверхностью», — пояснили исследователи.

До их открытия предел температуры замерзания капли воды составлял -38° C.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители