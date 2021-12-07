В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
30 минут назад

В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp обновил функцию исчезающих сообщений, пишет портал The Verge со ссылкой на слова главы Meta Марка Цукерберга.

В WhatsApp появилась новая функция
Фото: Hans Lucas/ReutersHans Lucas/Reuters

Теперь сообщения в новых чатах в WhatsApp будут автоматически исчезать через определенный период, который задает пользователь мессенджера. В настройках можно выбрать исчезновение сообщений через 24 часа, неделю или 90 дней.

Роскомнадзор заявил о готовности блокировать WhatsApp

Уже существующие, а также групповые чаты нововведение затрагивать не будет. Однако пользователь может включить функцию вручную.

Для настройки или отключения автоматических исчезающих сообщений на Android и iOS необходимо зайти в мессенджер, перейти в меню «Настройки», далее в «Аккаунт», «Конфиденциальность», а затем в раздел «Исчезающие сообщения».

Функция исчезающих сообщений появилась в мессенджере в прошлом году. Тогда ее нужно было включать вручную в каждом отдельном чате.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в мессенджере WhatsApp для iOS-устройств появится новый интерфейс.

Наука и техника,Марк Цукерберг,Роскомнадзор,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители