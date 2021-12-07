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1 час назад

Вирусолог: штамм «омикрон» может стать живой вакциной

Новый штамм коронавируса «омикрон» в результате может выступить в роли так называемой живой вакцины. Пандемия пойдёт на спад и человечество забудет про локдауны. Такую оптимистичную версию развития событий привёл в интервью изданию URA.RU вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков.

Вирусолог: штамм «омикрон» может стать живой вакциной
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/яGlobal look PressViktor Chernov/Russian Look/яGlobal look PressViktor Chernov/Russian Look/яGlobal look PressViktor Chernov/Russian Look/яGlobal look Press

Есть оптимистичное мнение, что <...>, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам, — отметил учёный.

Чумаков надеется, что «омикрон» поможет завершить пандемию и человечество забудет про локдауны. Однако учёный не уверен, что новый штамм окажется способен вытеснить другие варианты коронавируса.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил, что в России «дельта»-штамм уступит новому варианту коронавируса «омикрон» в январе 2022 года.

Ранее в ВОЗ рассказали, что новый штамм COVID-19 «омикрон» пока не стал причиной ни одной смерти. По мнению специалистов, степень заразности данного штамма ещё предстоит изучить, для этого нужно несколько недель.

«Омикрон» был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В настоящее время он распространился уже на территории не менее 38 стран, однако ему пока не удалось опередить штамм «дельта».

Наука и техника,Николай Крючков,ВОЗ,РАН,
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