Вирусолог: штамм «омикрон» может стать живой вакциной

Новый штамм коронавируса «омикрон» в результате может выступить в роли так называемой живой вакцины. Пандемия пойдёт на спад и человечество забудет про локдауны. Такую оптимистичную версию развития событий привёл в интервью изданию URA.RU вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков.

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Есть оптимистичное мнение, что <...>, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам, — отметил учёный.

Чумаков надеется, что «омикрон» поможет завершить пандемию и человечество забудет про локдауны. Однако учёный не уверен, что новый штамм окажется способен вытеснить другие варианты коронавируса.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил, что в России «дельта»-штамм уступит новому варианту коронавируса «омикрон» в январе 2022 года.

Ранее в ВОЗ рассказали, что новый штамм COVID-19 «омикрон» пока не стал причиной ни одной смерти. По мнению специалистов, степень заразности данного штамма ещё предстоит изучить, для этого нужно несколько недель.