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1 час назад

Впервые измерено время жизни «частицы бога»

На детекторе CMS Большого адронного коллайдера впервые измерили время жизни бозона Хиггса, который ещё называют «частицей бога». Так частицу прозвали из-за её чрезвычайной важности.

Впервые измерено время жизни «частицы бога»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Бозон Хиггса открыли в 2012 году. Эта частица представляет собой квант поля Хиггса, взаимодействие с которым даёт массу всем элементарным частицам. Масса самого бозона приблизительно равна 125 гигаэлектронвольт.

При этом бозон Хиггса нестабилен и может распадаться. Учёные смогли измерить это время жизни, проанализировав распад частицы на два нейтральных векторных Z-бозона, которые затем распадаются на четыре заряженных лептона или два заряженных лептона и два нейтрино.

Оказалось, что время жизни бозона Хиггса лежит в интервале от 1,2 × 10^(-22) до 4,4 × 10^(-22) секунд. Наиболее вероятное значение из интервала — 2,1 × 10^(-22). Это совпадает с теоретическим предсказанием.

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