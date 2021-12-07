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1 час назад

Роскомнадзор пригрозил Tor полной блокировкой

Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещенную информацию», в противном случае браузер заблокируют на территории России. Об этом говорится в опубликованном на GitLab письме ведомства.

Роскомнадзор пригрозил Tor полной блокировкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе говорится, что необходимая к удалению «запрещенная информация» размещена на странице, посвященной проекту Tor. Что именно регулятор посчитал запрещенным в письме не уточняется.

«В случае непринятия провайдером хостинга или владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации в сети «Интернет», будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, а доступ к нему будет ограничен», – говорится в письме Роскомнадзора.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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