Роскомнадзор пригрозил Tor полной блокировкой

Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещенную информацию», в противном случае браузер заблокируют на территории России. Об этом говорится в опубликованном на GitLab письме ведомства.
В документе говорится, что необходимая к удалению «запрещенная информация» размещена на странице, посвященной проекту Tor. Что именно регулятор посчитал запрещенным в письме не уточняется.
«В случае непринятия провайдером хостинга или владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации в сети «Интернет», будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, а доступ к нему будет ограничен», – говорится в письме Роскомнадзора.