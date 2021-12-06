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24 минуты назад

Роскомнадзор пригрозил заблокировать WhatsApp с 1 января

Роскомнадзор составил список из зарубежных IT-компаний, которые должны к 1 января 2022 года открыть свои представительства в России в рамках закона «О приземлении». В реестре оказались: Google, Apple, Meta (куда входят WhatsApp и Facebook), Telegram, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Pinterest, Spotify, Twitch, Likee и Discord. При отказе соблюдать требования им может грозить блокировка.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать WhatsApp с 1 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон обязывает иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открыть к 1 января 2022 года в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи.

При нежелании действовать в соответствии с законодательством России к иностранным IT-компаниям могут быть применены замедление или блокировка. Но это крайние меры, когда другие способы уже не работают, заявил в интервью «Интерфаксу» заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Вадим Субботин.

«Если компании не успеют открыть представительство в нашей стране в установленный срок, это не значит, что мы сразу против них начнем применять какие-либо меры. Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии», — отметил Субботин.

При этом он обратил внимание на то, что закон «О приземлении» дает широкий перечень механизмов принуждения иностранных компаний к неукоснительному соблюдению законодательства.

«Замедление и блокировка – это то, чего мы в принципе не хотим применять, это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают», - заметил представитель Роскомнадзора.

Вадим Субботин также подчеркнул, что в ведомстве готовы идти на встречу компаниям и вести диалог, если «будут объективно понимать, что те ведут работу по открытию уполномоченного представительства».

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